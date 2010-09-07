-VİYANA HAVAALANINDA CASUS TAKASI VİYANA (A.A) - 09.07.2010 - ABD ile Rusya arasında yapılan casus takası anlaşması çerçevesinde her iki ülkeden sınır dışı edilen casusları taşıyan Rus ve Amerikan uçaklarının, takas işleminin yapıldığı Avusturya'nın başkenti Viyana'dan kalktığı bildirildi. Toplam 14 casusu taşıyan uçakların, Viyana havaalanına birkaç dakika arayla indiği, havaalanının uzak bir pistinde burun-kuyruğa park ettiği, burada yaklaşık bir buçuk saat geçirdikten sonra havaalanından kalktığı ifade edildi. ABD'den sınırdışı edilen 10 casusu taşıyan Rus uçağının Viyana'dan Moskova'ya gittiği sanılırken, Viyana'ya gelmek üzere New York'tan hareket eden ve dönüşte 4 casusu taşıyan Amerikan uçağının Londra'ya uğramadan doğrudan ABD'ye gidip gitmeyeceği ise bilinmiyor.