T24 LogoT24 Logo
Dünya

VİYANA HAVAALANINDA CASUS TAKASI VİYANA (A.A)

07 Eylül 2010 18:22

-VİYANA HAVAALANINDA CASUS TAKASI VİYANA (A.A) - 09.07.2010 - ABD ile Rusya arasında yapılan casus takası anlaşması çerçevesinde her iki ülkeden sınır dışı edilen casusları taşıyan Rus ve Amerikan uçaklarının, takas işleminin yapıldığı Avusturya'nın başkenti Viyana'dan kalktığı bildirildi. Toplam 14 casusu taşıyan uçakların, Viyana havaalanına birkaç dakika arayla indiği, havaalanının uzak bir pistinde burun-kuyruğa park ettiği, burada yaklaşık bir buçuk saat geçirdikten sonra havaalanından kalktığı ifade edildi.  ABD'den sınırdışı edilen 10 casusu taşıyan Rus uçağının Viyana'dan Moskova'ya gittiği sanılırken, Viyana'ya gelmek üzere New York'tan hareket eden ve dönüşte 4 casusu taşıyan Amerikan uçağının Londra'ya uğramadan doğrudan ABD'ye gidip gitmeyeceği ise bilinmiyor.   

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24