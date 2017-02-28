T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Viyana: Erdoğan miting için gelmesin

Avusturya Dışişleri Bakanı Kurz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avusturya'da referandum mitingi düzenlemesinin istenmediğini açıkladı. Ankara'dan da Viyana'ya yanıt geldi.

28 Şubat 2017 00:20

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, Facebook hesabından yaptığı bir paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avusturya veya Avrupa’nın başka bir ülkesine ikili ilişkiler çerçevesinde resmi ziyaret gerçekleştirebileceğini ve devlet adamları ile görüşebileceğini, "ancak Türkiye'deki seçim kampanyalarını Avusturya'ya taşıyamayacağını” açıkladı.

Kurz, "anayasa referandumu öncesinde Erdoğan'ın Avusturya'da bir etkinliğe katılmasının Avusturya’da yaşayan Türkiyeliler arasında bölünmenin derinleşmesine neden olacağı ve entegrasyon sürecine de olumsuz etki yapacağı” uyarısında bulundu. Avusturya'da yaklaşık 360 bin kadar Türkiye kökenli yaşıyor. Bunlardan 117 bin kadarı da Türk pasaportuna sahip.

Ankara'dan Viyana'ya yanıt

Avusturya Dışişleri Bakanı'nın açıklamasına Türkiye'den de yanıt geldi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Avusturya Dışişleri Bakanı'nın açıklamasını hoş karşılamadıklarını belirtti.

Kurtulmuş, "Makul, meşru zeminlerde görüşlerini ifade etmeyi isteriz. Orada yapılacak olan siyasi faaliyetler, Avusturya'nın seçimleri ile ilgili bir faaliyet değildir. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Bakanları, ilgili kişiler oraya gidecekler ve Avusturya halkına, 'Ey Avusturya halkı. Şu partiye değil bu partiye oy verin' diye çağrıda bulunacak değillerdir. Avusturya'da, Almanya'da, Avrupa'daki diğer şehirlerimizde de Türk kardeşlerimizin yaşadığı bütün ülkelerde Yüksek Seçim Kurulu seçim çevreleri oluşturmuştur" dedi.

"Türkiye ile müzakereler dondurulsun"

Viyana ile Ankara arasındaki ilişkiler ise Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gerilmişti. Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, yabancı basın mensuplarına verdiği yeni yıl mesajında da "Türkiye'deki hukuk devleti, demokrasi, insan hakları ve temel özgürlüklerle ilişkin gelişmeler konusunda endişeli" olduğunu dile getirmişti.

Avusturya hükümeti, Türkiye ile AB arasındaki üyelik müzakerelerinin dondurulmasını talep ediyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/Reuters/ÇA/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Avusturya Dışişleri Bakanı Kurz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AvusturyaViyanaDışişleri Bakanı Sebastian Kurz FacebookCumhurbaşkanı Erdoğan AvusturyaAvrupa&rsquo;nınTürkiyeAvusturyaErdoğan AvusturyaAvusturya&rsquo;da

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24