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Viyana'da bir okul Koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı

26 Şubat 2020 14:37

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İtalya'da ölü sayısı 12'ye yükseldi. İtalya'da tatil yapan ve ardından Viyana'ya dönen öğretmen nedeniyle bir okul karantina altına alındı.

İtalya'nın kuzeyinde tatil yaparak ülkesi Avusturya'ya geri dönen bir öğretmen nedeniyle, başkent Viyana'da bir okul karantina altına alındı.

Yetkililerin okulun karantina altına alınması talebinin ardından polisler okul girişini kapattı.

Avrupa'da en fazla Koronavirüs vakası İtalya'da görülmüş, ölü sayısı 12'ye yükselmişti. Dün Avusturya'nın İtalya sınırındaki Tirol eyaletinde, iki İtalyan vatandaşında yapılan testlerde Koronavirüs tespit edilmişti. 

 

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