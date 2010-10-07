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VİYADÜKTEN DÜŞEN 2 İŞÇİDEN BİRİ ÖLDÜ ARTVİN (A.A)

07 Ekim 2010 16:45

-VİYADÜKTEN DÜŞEN 2 İŞÇİDEN BİRİ ÖLDÜ ARTVİN (A.A) - 07.10.2010 - Artvin'de, yapımı süren viyadükten düşen 2 işçiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı. Artvin-Erzurum karayolunun Narlık köyü mevkisinde yapımı süren viyadük inşaatında kalıp işçisi olarak çalışan Sağlar Alkan (17) ile Ahmet Turna, kalıpları söktükleri sırada dengelerini kaybederek yaklaşık 27 metre yükseklikten düştü. Kazada, Sağlar Alkan olay yerinde hayatını kaybetti, Ahmet Turna ise ağır yaralandı. Turna, Artvin Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesine sevk edildi.

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