VİYADÜK ENKAZINDA ÖLEN İŞÇİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHA

Kocaeli Gebze\'de Kuzey Marmara Otoyolu\'nda viyadükte meydana gelen çökmede enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Öztürk Yılmaz, Ihlamurkuyu Camii\'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda dün saat 11.00 sıralarında 7 nolu viyadükte meydana gelen çökmede enkaz altında kalan 3 işçi hayatını kaybetmiş, bir işçi ise sağ olarak kurtulmuştu. Hayatını kaybeden işçilerden Öztürk Yılmaz cenazesi adlı tıp kurumundaki işlemlerin ardından Ümraniye Ihlamurkuyu Camii\'ne getirildi. Dua eve helallik alınmasını ardından ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazenin görüntüsü

-Cenazeye gelenlerden görüntü

-Dua ve helallik alınması

-Cenaze namazının kılınması

-Genel ve detay görüntüler



