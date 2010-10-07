-VİVALDİ'NİN KAYIP FLÜT KONÇERTOSU İSKOÇYA'DA BULUNDU LONDRA (A.A) - 07.10.2010 - 18. yüzyılda yaşamış olan ünlü İtalyan keman virtiözü Antonio Vivaldi'nin kayıp konçertolarından biri İskoçya'da bulundu. İskoçya'nın başkenti Edinburg'daki İskoçya Ulusal Arşivleri'nin binasında tozlu sayfalar arasında bulunan flüt konçertosunun, İtalyan Barok bestecisinin orijinal el yazmasının 300 yaşındaki bir kopyası olduğunu belirtilerek, konçertonun, ulusal konçertolar dörtlüsünün "Il Gran Mogol"un parçalarından oluştuğu belirtildi. Dörtlünün "La Francia", "La Spagna" ve "L'Inghilterro" başlıklarını taşıyanlarının ise hala kayıp olduğu vurgulandı. Müzik otoriteleri ve bilimadamları, Southampton Üniversitesi araştırmacısı Andrew Woolley tarafından bulunan konçertonun, daha önce icra edildiğini tahmin etmediklerini söyledi. Woolley, konçertodan daha önce sadece 18. yüzyılda yaşayan bir Hollandalı kitapçının satış kataloğunda söz edildiğini belirtirken, aynı üniversiteden Peter Franklin, konçertonun Vivaldi'nin kendi el yazması değil, 18. yüzyılda basılan orijinal kopyası olduğunu, başka kopyasının olup olmadığını bilmediklerini ifade etti. Konçertonun hemen hemen tamamlandığı, sadece ikinci keman kısmının kayıp olduğu bildirilirken, Woolley, Vivaldi'nin İtalya'nın Torino kentinde muhafaza edilen diğer flüt konçertosundan yararlanarak, kayıp kısmı yeniden oluşturabileceğini söyledi. Woolley, Torino'daki kısmın, orijinal eserin yeniden üzerinde çalışılmış kısmı gibi göründüğünü kaydetti. Konçertonun ilk kez, gelecek ocak ayında İskoçya'daki Perth Konser Salonu'nunda çalınacağı da bildirildi.