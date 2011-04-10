-VİTRİN EVİN ÇÖKMESİNİ ENGELLEMİŞ ERZURUM (A.A) - 10.04.2011 - Erzurum Emniyet Müdürü Halit Turgut Yıldız, Erzurum'daki göçüğe ilişkin, ''Evin içerisinde vitrin varmış. Çok şükür vitrin tam olarak göçmesini engellemiş. Çok büyük bir faciaya neden olabilirdi'' dedi. Erzurum Valisi Sebahattin Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Yıldız, Gaziler Mahallesi Melikşah Sokak'ta kerpiç evin çökmesi sonucu 2 çocuğun öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. İl Emniyet Müdürü Yıldız, yaptığı açıklamada, 10 yıllık bir binanın yağmurla birlikte çöktüğünü belirterek, ''Eski bir yapı, yağmurla birlikte çökmüş. Evin arkasındaki istinat duvarı da yıkılmış. Çok şükür evin içerisinde bir vitrin varmış. Vitrin tam olarak çökmesini engellemiş. Tek sevincimiz bu. Üzüntümüz büyük'' dedi. Küçücük evde 6 kişinin yaşadığını dile getiren Yıldız, evin sağlıksız olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu: ''Çok büyük bir faciaya neden olabilirdi. Aileye hemen müdahale edildi. TEDAŞ ekiplerini de olay yerine çağırdık. Elektrik tellerine müdahale edilmesi gerekiyor. Burada mutlaka kentsel dönüşüm çalışmaları yapılmalı. Evlerin bir kısmı eski yapı, yıkılacak gibi duruyor.'' Erzurum Valisi Öztürk de gazetecilerin olaya ilişkin sorusu üzerine, ''Acı bir durum. Söyleyecek bir şey yok'' dedi. Vatandaşların sorunlarını da dinleyen Vali Öztürk, bölgede belediyenin mutlaka kentsel dönüşüm çalışması yapması gerektiğini ifade etti. -''EVİN DUVARINDAKİ ÇATLAK BELEDİYEYE DÜN BİLDİRİLDİ''- İki torununu çöken evin enkazında kaybeden acılı babaanne Hediye Altunkanat, dün belediyeyi arayarak, evin duvarında çatlak olduğunu bildirdiklerini ancak eve gelen belediye ekibinin cep telefonuyla fotoğraf çektiğini ve müdahale etmediğini ileri sürdü. ''Eğer önlem alınsaydı böyle olmayacaktı'' diyen Altunkanat, ''Ev yıkılınca koştum. Oğlum Gültekin'i ve bir torunumu kurtardım. Çocuğum taşın altında kalmış. Elimi uzattım ve kurtardım. İçeride olan diğer dördüne elim ulaşmadı, kurtaramadım'' diye konuştu. Bu arada çöken kerpiç evin bitişiğinde bulunan evin tahliye edilmesi için de çalışma başlatıldı. Öte yandan göçükte yaşamını yitiren Salih Can ile Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Hüseyin'in ikiz olduğu öğrenildi.