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Spor

Vitor Pereira: Seneye şampiyonluk şansımız büyük

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, sarı-lacivertli kulüple iki yıllık sözleşme imzaladığını söyledi

16 Mayıs 2016 01:13

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Gençlerbirliği maçı sonrasında yaptığı açıklamada, takımı daha iyi tanıdığını ve önümüzdeki sezon şampiyonluk şanslarının büyük olduğunu ifade etti.

Gençlerbirliği maçı sonrasında açıklamalar yapan Pereira şunları söyledi: "2.lik başarı değil, onu biliyorum. Güzel taraftarları olan bir kulüpteyim, çok mutluyum. Seneye şampiyonluk şansımız çok büyük. Bu kulüpte olmaktan gurur duyuyorum. İki yıllık sözleşme imzaladım. Ligi daha iyi tanıyorum seneye şampiyonluk ihtimalimiz çok yüksektir, dediğim gibi sadece büyük başkanla konuşuyorum" diyerek görevde kalabileceğine dair işaretler verdi."

 

Türkiye Kupası'nı alacağız

 

Portekizli teknik adam, Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerini belirterek; "Bu depresif görüntüyle devam etmemeliyiz. Amacımız kupa. Kupayı almak istiyoruz" diye konuştu.

 

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