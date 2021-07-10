Vitor Pereira'nın şifresi; topu geri kazanma süresi

Fenerbahçe'de 2. dönemine başlayan teknik direktör Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'nin topu geri kazanma süresini kısaltmak istediği belirtildi.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre ilk günden itibaren topla çalışmalar yaptıran tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularına şiddetli presi şart koşuyor. Pereira, topun rakipte olduğu an yoğun pres istiyor.

Antrenmanlarda mümkün olan en kısa sürede topun yeniden kendi takımına geçmesini arzulayan Vitor Pereira, sürekli uyarılarda bulunuyor. Topu kaybeden takımın çoklu presle oyun alanını daraltmasına, pas kanallarının kapatılmasına yönelik egzersizler yapılıyor. Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, bu süreyi 8 saniye civarına çekmiş ve bu açıdan ligin en iyi takımı olmuştu. Pereira ise uzun vadeli hedef olarak 6 saniyede topun geri alınmasını çizdi.