Vitor Pereira'nın Mesut Özil kararı

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın, 3'lü savunmadan yarınki Galatasaray maçında da vazgeçmeyeceği belirtildi. Takımın yıldız ismi Mesut Özil'in ise derbide ilk 11'de başlamayacağı aktarıldı.

Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe'nin, yarın Galatasaray'la oynayacağı derbide tek hedefi 3 puan. Sarı-lacivertlilerin hafta içinde en büyük gündemi ise takımın taktik dizilişiydi. Teknik direktör Vitor Pereira, son yapılan üç antrenmanda iki farklı düzen denedi. Portekizli çalıştırıcı, Trabzonspor maçındaki 3-4-1-2 dizilişinin yanı sıra 4-5-1 formasyonu üzerine taktik çalışmalar yaptırdı.

Sabah'ın haberine göre, kulislerde maç içinde her iki sistemin de kullanılacağı konuşulsa da maça üçlü savunma ile başlanacak. Fenerbahçe'nin kalesini büyük bir aksilik olmazsa Berke koruyacak. Savunma üçlüsü Tisserand, Kim ve Szalai'den oluşacak. Orta dörtlüde Osayi, Mert ve Ferdi'nin yeri garanti. Pereira son isim olarak Sosa ve Zajc arasında tercih yapacak. Önlerinde İrfan ileri ikilide ise Rossi ve Berisha yer alacak. Yedek soyunacak Mesut Özil, gidişata göre oyuna dahil olacak.

Mesut bu sezon 13 karşılaşmada forma giyerken, sadece 8'inde 11'de şans bulabildi. 4 gol-1 asistlik performans gösterdi.