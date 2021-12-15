Vitor Pereira için Flamengo iddiası!

Fenerbahçe'de kötü sonuçların ardından eleştirilerin odağında yer alan Vitor Pereira'ya Brezilya'nın Flamengo kulübü talip oldu.

Copa Libertadores finalinde bir diğer Brezilya temsilcisi Palmerias'a boyun eğen Flamengo, 2021'i kupasız tamamlamıştı. Renato Gaucho'nun istifasının ardından yeni teknik direktörünü arayan Flamengo'nun önceliği Portekizli bir isimle anlaşmak.

GOAL Brezilya'nın edindiği bilgiye göre; Flamengo'nun temasa geçtiği çok sayıda Portekizliden biri de Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira.

Pereira, Flamengo'nun istediği profile uyan bir teknik adam olmasına karşın, kulüp Fenerbahçe'ye serbest kalma bedeli ödemek istemiyor. ESPN Brezilya'da yer alan haberde; Pereira'nın Fenerbahçe'deki sözleşmesinde 500 bin euroluk bir serbest kalma maddesi yer aldığı belirtildi.

Öte yandan GOAL Brezilya; Pereira'nın Brezilya'da çalışmaya şimdilik sıcak bakmadığı bilgisine de ulaştı.

Portekizli ısrarının nedeni Jorge Jesus

2019-2020 yılları arasında Flamengo'yu çalıştıran Portekizli teknik adam Jorge Jesus, kulübü büyük başarılara taşımıştı. Jesus idaresinde 2019'da Brezilya Ligi ve Copa Libertadores şampiyonluğu yaşayan Flamengo, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ise final oynamıştı.

Flamengo, Jorge Jesus'u yeniden takımın başına getirmek istese de, deneyimli çalıştırıcının Benfica'yla 2022 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Jesus, Benfica ile olan kontratını tamamlamadan ayrılmayı düşünmüyor.

Bir diğer aday Braga'yı çalıştıran Carlos Carvalhal. Ancak Carvalhal'in Pereira'ya kıyasla çok daha astronomik bir serbest kalma bedeli bulunuyor. Flamengo, Braga'yla sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 56 yaşındaki teknik adamı şu anda kulübünden koparmak isterse 10 milyon euro'yu gözden çıkarmak zorunda.

Mart ayında Marsilya'dan ayrılan Andre Villas-Boas, hala serbest konumda olması itibarıyla Flamengo için ideal bir aday. Ancak Record'da yer alan habere göre; 44 yaşındaki teknik adam Portekiz Ligi'nde çalışmayı arzuluyor. (GOAL Türkiye)