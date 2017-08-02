Vitor Pereira: Fenerbahçe taraftarı dönmem için mesaj atıyor; bir gün buluşacağız dostlarım

Eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, ülkesindeki bir radyo kanalında, "Fenerbahçe taraftarı ile arasında özel bir bağ olduğunu ve bazı taraftarların dönmesi için kendisine mesaj attıklarını ve bir gün buluşacaklarını" söyledi.

Portekiz'de Radio M80'e konuşan 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Fenerbahçe taraftarıyla aramda özel bir bağ var geri dönmem için mesaj atıyorlar bir gün buluşacağız dostlarım" diyerek kendisinin geri dönmesini isteyen sarı-lacivertli taraftarlara 'bir gün buluşacakları' müjdesini verdi.

Fenerbahçe'yi 2015-16 yıllarında yöneten ve herhangi bir kupa kazanmayan teknik adam, şu anda herhangi bir kulübü çalıştırmıyor.