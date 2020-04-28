Vitor Pereira, Fenerbahçe'de Merih Demiral'i istememiş!

Merih Demiral'ın altyapı antrenörü Hasan Özdemir, bugünlerde Juventus forması giyen milli futbolcuyu dönemin teknik direktörü Vitor Pereira'nın istemediğini ifade etti.

Fenerbahçe’de Merih Demiral’ın ayrıldığı dönemde altyapı antrenörü olan Hasan Özdemir, milli oyuncunun takımdan ayrılma sürecini Tivibu Spor’a anlattı ve çarpıcı ifadeler kullandı.

Özdemir, "Merih Demiral ile Fenerbahçe altyapısında 6 sene çalıştım. Merih şans bulsa, yüzde yüz oynardı. A Takım’a tavsiye ettiğimizde, oynar diye tavsiye ettik. Bastırdık, oynamaları lazım, geleceği parlak dedik o dönemin antrenörü Pereira’ya" dedi

O dönem Fenerbahçe'nin stoperlerinin Kjaer ve Skrtel olduğunu hatırlatan Özdemir, "(Pereira) benim stopere ihtiyacım yok dedi. En azından kulübede olsun dedik, 17 yaşındaydı, hala genç ama o zaman daha gençti. İstemediler. En azından kupa maçlarında oynatırsınız dedik" aktarımında bulundu.

Özdemir, Demiral'in Fenerbahçe'den ayrılma gerekçesini açıklarken, "Sonraki günlerde profesyonellik sorunu çıktı. Verilen parayı az buldu Merih, 1.5 milyar veriliyordu o zaman. Ben bu rakama imza atmam, bir yol buldum, o yolda ilerlemek istiyorum dedi. Ben de kendi hayatını kendi belirlesin dedim, bir şey diyemedim çocuğa" dedi.