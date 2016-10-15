"Vitor Pereira büyük bir hoca"

Medipol Başakşehir’in Marcio Mossoro, Fenerbahçe’nin eski hocası Vitor Pereira'ın 'büyük' bir teknik direktör olduğunu söyledi.



Mossoro, Pereira hakkında şunları söyledi: "Türkiye’de aldığı sonuçlar ne kadar kötü olursa olsun bence bu Pereira’nın kariyerini ve hocalığını etkilemez. Bana göre, Vitor Pereira çok büyük bir hoca. Onu Portekiz döneminden bu yana tanıyorum. Porto ile kazandığı iki şampiyonluk var ve bunlar kolay şampiyonluklar değildi. Bir tanesinde son haftalara kadar Benfica’nın gerisinde kalıp, son anda şampiyonluğa ulaşmıştı" dedi.