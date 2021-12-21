Vitor Pereira, Brezilya Ligi yolcusu

Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği teknik direktör Vitor Pereira'nın Brezilya'nın köklü kulüplerinden Flamengo'nun başına geçeceği iddia edildi.

Brezilya'nın köklü kulüplerinden Flamengo teknik direktör konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlı kulübün listesinde Jorge Jesus, Paulo Sousa ve Carlos Carvalhal gibi isimler yer alıyordu.

Record gazetesinin iddiasına göre Flamengo'nun adayları arasında yer alan Vitor Pereira, Fenerbahçe'den ayrılmasıyla Brezilya ekibi için en güçlü aday konumuna geldi.

Jorge Jesus'un Benfica'da, Carlos Carvalhal'ın Braga'da, Paulo Sosa'nın ise Polonya Milli Takımı'nda sözleşmesi devam ediyor. Bu nedenle Vitor Pereira'nın kulüpsüz kalması Flamengo'nun bu hamle için elini kuvvetlendiriyor.