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Spor

Vitor Pereira: Balık gibi yüzdüm

'Suyu görünce eşimi sırtıma alıp karşıya geçirmek istedim ama o reddetti'

14 Eylül 2015 10:07

Önceki gün İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağışta İstinye'de evinin yakınlarında bulunan marketten alışveriş yapan Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, 20 santimetreyi bulan su birikintilerinin arasından güçlükle ilerlemesine ilişkin olarak, "Balık gibi yüzdüm" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Pereira, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Portekizli hoca, sosyal medyaya yansıyan fotoğrafıyla ilgili, “Eşim su birikintisini poşetlerle geçemedi ve otoparkta mahsur kaldı. Ben de ona yardım edip, sırtıma alıp karşıya geçirmek istedim. Ama o bunu reddetti” şeklinde konuştu.

Vitor Pereira, “Evde 3 tane oğlum var. Sürekli yemek yiyorlar ve evde sürekli bir şeyler bulundurmalıyız. Normalde ben arabada bekliyordum. Fakat bu kez durum farklı oldu. Balık gibi yüzdüm” ifadelerini kullandı.

 

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