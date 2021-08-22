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Spor

Vitor Pereira açıkladı: Mesut Özil neden ilk 11'de yok?

22 Ağustos 2021 21:22

Fenerbahçe'de Mesut Özil, Antalyaspor maçına yedek kulübesinde başladı. Teknik direktör Vitor Pereira, bunun nedenini beIN Sports'a açıkladı.

Taraftarın coşkusunu öven Vitor Pereira, "Zor bir maç olacak. Bizim için her maç bir meydan okuma. Bu mühteşem taraftarın önünde oynayacağız. Onların da desteğiyle bütün zorlukların üstesinden gelmeye çalışacağız. Onlar bizim 12. oyuncumuz. takımımıza çok kuvvet veriyorlar. Onlar için çalışıyoruz" dedi.

Mesut Özil'in yedek başlayıp yerine Muhammed Gümüşkaya'nın oynaması ve Min Jae'nin 11'de olmasıyla ilgili olarak ise Portekizli teknik adam, "Yaşadığımız birçok sakatlık, maçlara farklı 11'lerle çıkmaya mecbur etti. Her oyuncumuz çok önemli. Her maç, onlar için bir fırsattır. Mesut Özil, bizim kaptanımız. Çok önemli oyuncumuz. Ancak takımımızda zaman zaman bu tarz değişiklikler yapmamız gerekiyor. Perşembe günü çok önemli bir maçımız var. Onun da dinlenip bu önemli maça hazır olması için bu maçta yedek soyundurduk" ifadelerini kullandı.

 

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