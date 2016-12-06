Vitor Pereira 2. lig yolcusu

Fenerbahçe'nin sezon başı yollarını ayırdığı Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın, Bundesliga 2 takımlarından 1860 Münih'le anlaştığı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin sezon başı Monaco mağlubiyetinden sonra yollarını ayırdığı Vitor Pereira, takım arayışlarını sürdürüyor. Kısa süre önce Inter ve Fransa Ligue 1 takımlarından Nantes ile adı anılan Pereira'nın Bundesliga 2 takımlarından 1860 Münih'le anlaşma sağladığı öne sürüldü.

"Almanca ve İngilizce konuşamıyor!"

Birçok Alman gazete ve internet haber portalında anlaşmanın yakın olduğu hatta bugün ya da yarın resmi açıklamanın yapılmasının beklendiği belirtilirken, Pereira'nın çalıştırıdğı takımlar ve detaylı kariyer bilgileri yer aldı.

Verilen bilgilerde Pereira'nın Almanca bilmediği, İngilizce'yi ise çok az konuştuğu ve bunun takım için bir handikap olabileceği belirtildi.

1860 Münih, 18 takımın yer aldığı Bundesliga II'de 14. sırada bulunuyor.