Vistonia Gölü örümcek ağlarıyla kaplandı

Io Chokona / Atina, 17 Ekim (DHA) - Yunanistan’ın Vistonida Gölü etrafındaki Porto Lagos bölgesindeki bin metrelik çalılık alan, setler, hatta küçük kiliseler bile 24 saat içerisinde devasa örümcek ağlarıyla kaplandı.

Bilim adamlarının yaptığı açıklamaya göre bu mevsimsel bir olay ve sulu yaşam alanlarının yakınlarında görülebiliyor.

Sinek ve sivrisinek çoğalmasına tabiatın bir “cevabı” olduğunu söyleyen uzmanlar, aynı zamanda örümceklerin yuva yapmaları için de ideal bir ortam olduğunu ekliyor.

Aynı olay bir ay önce Aitoliko bölgesinde de yaşanmıştı.