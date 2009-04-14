Viskinin vergisine AB indirimi

Türkiye, AB'ye uyum çerçevesinde viski ve votkadan alınan özel tüketim vergisinde indirime gitti, rakının vergisi ise 16 kuruş arttı.



Bakanlar Kurulunun bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe giren yeni düzenlemesiyle alkollü içkilerdeki özel tüketim vergisi rejimi değişti. Alkollü içkilerde nispi vergiler sıfırlandı, maktu vergiler de yeniden düzenlendi.



Buna göre, viskideki asgari maktu özel tüketim vergisi, içerdiği alkolün her bir litresi için 70,92 liradan 60 liraya düşürüldü. Cin ve votkada da 41,42 lira olan asgari maktu vergi 40 liraya indi.



Küsuratların da atıldığı yeni düzenlemede, rakının daha önce 35,84 lira olan maktu özel tüketim vergisi 36 liraya yükseltildi.



Taze üzüm şarabı ve üzüm şırasından alınan maktu ÖTV ile nisbi vergi oranlarında değişiklik yapılmazken, köpüklü şaraplarda nisbi vergi sıfırlandı, maktu ÖTV ise 11,21 liradan 11,25 liraya çıkarıldı.



Alkollü içkilerdeki vergi değişikliği, AB'ye uyum çerçevesinde gerçekleştirildi.



AB tarafı, tam üyelik müzakerelerinde vergi faslının açılması için Türkiye'den "alkollü ürünlerden alkol derecesine göre vergi alınması ve Tütün Fonunun kaldırılması"nı istemişti.



Türkiye, alkollü içkilerde yeni vergilemeye geçerken, Tütün Fonu'nun kaldırılmasına sıcak bakmadığını bildirmişti.

