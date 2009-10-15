Viski'nin vergisi düşüyor, rakınınki artıyor

Türkiye, AB'ye taahhütleri çerçevesinde rakı, viski, cin ve votkanın vergisini 2018 yılında eşitleyecek. Tütün Fonu da, işlenmiş tütünde bu yılın sonunda, diğer tütünlerde ise 2018 yılında sıfırlanacak.



AB ile müzakerelerde vergi faslının açılmasının ardından, birliğe uyum kapsamında yapılacak düzenlemeler de netleşmeye başladı.



İlgili faslın açılmasıyla ilgili görüşmelerde ortaya konan taahhütler çerçevesinde Türkiye, AB'nin isteği doğrultusunda alkollü içkilerde, alkol derecesine göre vergilemeye geçecek, Tütün Fonu'nu da kaldıracak.



Bunun ilk adımını 14 Nisan'da yayımlanan bir Bakanlar Kurulu kararıyla atan ve alkollü içkilerde nisbi özel tüketim vergisini (ÖTV) sıfırlayıp, maktu ÖTV'leri değiştiren Türkiye, diğer düzenlemeleri de önümüzdeki süreçte hayata geçirecek.



İşlenmiş tütünde fon kalkıyor



AB'ye uyumdaki ikinci adımı da Tütün Fonu oluşturacak. Tütün ithalatında halen ton başına 3 bin dolar olan Tütün Fonu, yıl sonundan başlanarak, aşağı çekilecek.



Önce, bu yılın sonunda çıkarılacak bir kararname ile işlenmiş tütün ithalatındaki fon sıfırlanacak. Diğer tütünlerin ithalatında alınan Tütün Fonu da 2010'da 2 bin 250 dolara düşürülecek.



Fon, 2011 yılında bin 800 dolar, 2012 yılında bin 500 dolar, 2013 yılında bin 200 dolar, 2014 yılında 900 dolar, 2015 yılında 600 dolar, 2016 yılında 200 dolar, 2017 yılında 150 dolar olacak.



Söz konusu rakam 2018 yılında da ise sıfıra çekilecek ve bu şekilde Tütün Fonu uygulaması sona erecek. Türkiye'de tütün ithalatından alınan Tütün Fonu geliri yılda 200 milyon dolar olarak hesaplanıyor.



Alkollü içkilerde vergi



Alkollü içkilerde ise AB'nin alkol derecesine göre vergi uygulaması kapsamında yüksek alkollü içkilerden alınan maktu ÖTV eşitlenecek. AB ile müzakereler sırasında rakıya Yunanlıların Uzo'su gibi özel muamele isteyen Türkiye, bu şekilde 2018 yılında rakı ile viskinin vergisini eşitlemiş olacak.



Alkollü içkilerde, bu yılın nisan ayında gerçekleştirilen düzenlemenin ardından 2. düzenleme 2012 yılı Nisan ayında gerçekleştirilecek.



2012 Nisan'ında rakıda bulunan 1 litre alkolden alınan ÖTV 38 liraya yükseltilecek. Rakıdaki ÖTV, 2015 yılı Nisan ayında 39 liraya, 2018 yılı Nisan ayında ise 40 liraya çıkarılacak.



Nisan ayındaki ayarlama ile vergisi 70,92 liradan 60 liraya düşürülen viskiden alınan maktu ÖTV ise 2012 yılı Nisan'ında 50 liraya, 2015 Nisan'ında 45 liraya, 2018 Nisan'ında ise 40 liraya indirilecek.



Likörde de Nisan'da 57 liradan 55 liraya çekilen maktu ÖTV, 2012 yılı Nisan'ında 50, 2015 Nisan'ında 45, 2018 Nisan'ında da 40 lira olacak.



Cin ve geneva gibi alkollü içkilerde geçtiğimiz nisan ayında 41 liradan 40 liraya düşürülen maktu ÖTV'de ise herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Böylece 2018 yılı Nisan ayında rakı, viski, cin ve likörden alınan maktu ÖTV, 40 lirada eşitlenecek.



Alkol derecesi hacim itibarıyla yüzde 22'nin üzerinde olan şarapların ÖTV'si de dönem içinde düşürülecek.



Uyumlu ayarlama yapılabilecek



Bu arada 2018 yılı Nisan ayına kadar geçen süreçte, Türkiye'de bütçe dengeleri nedeniyle alkollü içkilerde ÖTV zammına ihtiyaç duyulursa, ürünlerde taahhüt edilen vergi marjları gözönünde bulundurularak bu tür artışlar yapılabilecek.



Bu çerçevede örneğin rakıdan alınan ÖTV 38 yerine 45'e çıkarılırsa, viskide de buna orantılı bir ÖTV artışına gidilecek. Ancak 2018 yılında yüksek alkollü içkilerdeki ÖTV mutlaka eşit olacak.



Yüzde 90'ı rakı ve biradan



Maliye yetkililerinden edinilen bilgiye göre, alkollü içkilerdeki Özel Tüketim Vergisi'nin yüzde 90'ı rakı ve biradan alınıyor. Devletin alkollü içkilerden bu yılın 8 ayında aldığı ÖTV geliri de 1 milyar 505 milyon lirayı aşıyor.



AB'de de yüksek alkollü içkilere aynı oranda vergi uygulanıyor. AB'de alkollü içkilerde sadece Yunanistan'ın Uzo'su farklı bir statüye tabi tutuluyor. AB'den Uzo'ya "milli içki" statüsü alan Yunanistan'da Uzo ile diğer alkollü içkiler arasında 1'e 2 dengesi bulunuyor.

