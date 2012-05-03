Viski ucuzluyor rakıya ek vergi geliyor

AB'ye uyum kapsamında rakı ile viski arasındaki fiyat makası 2018'e kadar kapatılıyor. Uygulama vergi düzenlemesi ile hayata geçecek.

Rakı ve viski arasında vergi makasının daraltılması için harekete geçildi. Viskicilerin uzun zamandır şikâyet ettiği yüksek verginin düşürülmesi için harekete geçildi. Viski ile rakı arasındaki vergi makasının daraltılmasına yönelik düzenleme Başbakanlık’a gönderildi.

Avrupa Birliği ile yürütülmekte olan vergileme faslı müzakereleri sürecinde, rakı, cin, votka ve viski gibi yüksek alkollü içeceklerdeki vergileme farkının, 2012, 2015 ve 2018 yıllarında kademeli olarak azaltılarak, 2018 yılında bu farkın tamamen ortadan kaldırılması kararlaştırıldı ve bu husus bir eylem planına bağlandı.

Eylem Planı’nın ilk aşaması, 2009 yılında yapılmıştı. Viskinin vergisi bir miktar düşürülmüş, rakı ile arasındaki fark azaltılmaya çalışılmıştı. Eylem Planı’nın ikinci aşamasının gerçekleştirilmesi amacıyla öngörülen düzenlemeyle, yüksek alkollü içeceklerdeki vergileme farkı, bir kademe daha azaltılacak. Düzenlemeyle rakı, cin, votka ve viski gibi alkollü içeceklerdeki vergileme farkı azaltılacak. Düzenlemeyle ilave vergi geliri elde edilmesinin amaçlanmadığının altı çizilirken, ayrıca bu düzenleme, bütçeye herhangi bir yük getirmeyecek ve bütçeye etkisi de nötr olacak. Düzenlemeyle Avrupa Birliği ile yürütülmekte olan müzakere sürecindeki ulusal taahhütlerin yerine getirilmesi hedefleniyor. Bu arada, yüksek alkollü içeceklerdeki vergileme farkının azaltılmasına yönelik olarak, 2015 yılına kadar, başka herhangi bir düzenleme yapılmasına gerek bulunmuyor. Bakanlar Kurulu Karar Taslağı’nda, bira ve sofra şarabı gibi düşük alkollü içecekler için herhangi bir vergi artışı düzenlemesinin yer almadığı belirtiliyor.

Rakının fiyatı artacak

Şu anda içkilerden maktu Özel Tüketim Vergisi alınıyor. 1 litrede rakıda 63.48, viskide 105.8, votka ve cinde ise 70.35 lira. Rakı ile viski arasındaki vergi farkı 42.32 lira. AB’ye uyum için rakıdan alınan vergi yükseltilecek, viskinin vergisi ise düşürülecek. Örnek olarak viskinin vergisi 105.8 liradan 95’e indirilecek, rakının ki ise 70 liraya çıkarılabilecek. Viskininki düşürülürken rakının vergisi artacağı için ikisinin dengesi tutturulacak. Vergileme sistemi alkol derecesine göre uygulanıyor. Viskinin vergisi 105.8 lira. Alkol derecesi yüzde 40’sa bir litre viskinin vergisi 42.32 liraya denk geliyor. Eğer vergi 95 liraya düşürülürse bir litre viskinin vergisi 38 lira olacak. Yani yaklaşık 4 lira düşüş olacak. Rakının ise litresinden şu anda 25.39 lira vergi alınıyor. Vergiyi 70 liraya çıkarılsa vergisi 28 liraya çıkacak. Tüketimi aynı oranda olmadığı için rakıdaki vergi artışının daha düşük tutulması bekleniyor. 2009 yılında rakının vergisi arttığı zaman üreticiler artışı fiyata yansıtmama kararı almıştı.

Yetkililer 2018’e kadar alkol derecesinde sınırın yüzde 22 olduğunu söylediler. 22 derecenin üstündeki içkilerin vergileme sisteminin Avrupa Birliği normlarına uyumlu hale geleceği belirtildi.

Rakıcılarla viskicilerin kavgası bitecek mi?

Uygulama talebi AB’ye ait. Viskiciler AB nezdinde girişimde bulundu ancak rakı üreticileri de Geleneksel Alkollü İçki Üreticileri Derneği adı altında toplandı AB nezdinde girişimlerde bulundu. Rakının ‘milli’ içki olduğu ve korunması gerektiğini dile getirdiler.