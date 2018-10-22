Viski hırsızlığı şüphelisi güvenlik kameralarına yakalandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, bir alışveriş merkezi içindeki markette bulunan içki reyonundan 2 şişe viskiyi çantasına atarak çaldığı ileri sürülen 1 kişi güvenlik kameralarına yakalandı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Dün (Pazar) saat 19.30 sıralarında, Denizli-Antalya Karayolu üzerindeki Zeytinköy Mahallesi\'nde bulunan bir alışveriş merkezi içindeki marketin içki reyonundan 2 şişe viski çalındı. Market yetkilileri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alırken, bir yandan da durumu polise bildirdi. Görüntülerden, müşteri görünümünde markete gelen 2 arkadaştan birinin viskileri çantasına atarak çaldığı tespit edildi. Görüntülerden şüphelinin bir süre reyondaki içkileri inceliyormuş gibi yapıp, ardından iki şişe viskiyi çantasına attığı ve kasada sigara alan arkadaşının yanına gidip, ödeme yapmadan marketten çıktığı anlaşıldı. Polis, görüntülerden eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



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