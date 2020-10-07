Visca'nın sözleşmesi 2025'e uzatıldı

Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Edin Visca, gelecek sezon sonu bitecek olan sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

Transfer döneminin gözde isimlerinden olan ve adı yurt içi ile yurt dışından birçok takımla anılan Edin Visca, 5 yıl daha Başakşehir'de. Turuncu-lacivertliler, 31 Mayıs 2021'de sözleşmesi sona erecek olan Bosna-Hersekli futbolcuyla 31 Mayıs 2025'e kadar yeni mukavele imzalandığını TFF'ye bildirdi.

Edin Visca, 2019-2020 sezonunda Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında toplamda 47 maça çıkıp 19 gol, 14 asistlik performans sergilemişti.