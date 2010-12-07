-VISA, WIKILEAKS'E ÖDEMELERİ DURDURDU LONDRA (A.A) - 07.12.2010 - Dünya çapındaki kredi kartı ödeme şirketi Visa, Wikileaks'e ait bütün ödemeleri, kuruluşun yaptığı işle ilgili soruşturma sonuçlanıncaya kadar durdurduğunu bildirdi. Visa'nın Wikileaks'in ödemelerini durdurduğu açıklaması, faaliyetlerini internet üzerinden sağladığı bağışlarla yürütebilen ve gevşek bir örgütlenme yapısı olan Wikileaks'e yönelik ağır bir darbe olarak yorumlanıyor. ABD'nin sızan gizli diplomatik yazışmaları yayımlamayı sürdüren Wikileaks'in gelirlerine yönelik bir darbe de internet üzerinden para ödeme servisi PayPal'ın, Wikileaks'in sitesinin bağış toplarken kullandığı hesabını önceki gün kapatmasıyla gelmişti. İsveç de dün Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın İsveç'teki banka hesabını kapatmıştı. -ASSANGE'IN TUTUKLANMASINA YOL AÇAN SÜREÇ Daily Mail gazetesinin haberine göre, Assange'ın İngiltere'de tutuklanmasına yol açan süreç, ağustos ayında Stockholm'de başladı. Habere göre Assange, bir seminerde tanıştığı, adı "Sarah" olarak verilen 30'lu yaşlardaki kadının dairesine yerleşti ve feminist Sarah ile birlikte oldu. Sarah ile tanışmasından üç gün sonra ise 20'li yaşlardaki, adı "Jessica" olarak verilen kadınla tanışan Assange, iddiaya göre, Sarah'nın tanığı olan bu kadınla da iki kez birlikte oldu ve ikinci birlikteliğinde korunmadı. Olayın İsveç yasalarının karmaşıklığından bu hale geldiğini yazan gazete, HIV kapmış veya hamile kalmış olabileceği endişesine kapılan Jessica'nın daha sonra Sarah'ya telefon ederek, Assange'ın konuşmacı olarak katıldığı seminerde buluştuğunu ve durumu kendisine anlattığını belirtti. Habere göre, Sarah Assange'a telefon etti ve dairesini terk etmesini istedi. Ardından iki kadın karakola giderek Assange'dan şikayetçi oldu. Sarah, Assange'ın kendisiyle birlikte olurken kullandığı prezervatifin hatalı olduğunu belirtirken, Jessica da Assange'ın korunmayı reddettiğini kaydetti. Bir kaynağa göre, Jessica, Assange'ı HIV testi yaptırmaya zorlamak için böyle davrandı. İki kadını sorgulayan kadın polis memuru da iki kadının mağdur olduğu sonucuna vardı ve Jessica'nın tecavüze uğradığı, Sarah'nın cinsel tacize hedef olduğuna karar verdi. Assange, yanlış bir şey yapmadığını ve iki kadınla da birlikteliğinin rızalarıyla olduğunu söylemesine karşın nöbetçi savcı Maria Kjellstrand, Assange'ın tecavüz zanlısı olarak aranmasına karar verdi. -100'DEN FAZLA BASIN MENSUBU MAHKEME ÖNÜNDE BEKLİYOR İngiltere'nin başkenti Londra'da bu sabah, İsveç'in Avrupa genelinde hakkında tutuklama emri çıkarttığı ve tecavüzle suçladığı Assange gözaltına alındı. Julian Assange gözaltına alınmasının ardından öğle saatlerinde Westminster Asliye Hukuk Mahkemesine getirildi. 100'den fazla basın mensubu mahkemenin önünde beklerken, Assange, avukatlarıyla mahkemenin arka kapısından içeri girdi. Bugünkü ön duruşmada, İsveç'in Assange'la ilgili tutuklama talebinin geçerliliği görüşülecek. İngiliz basını kısa sürmesi beklenen ön duruşmada ayrıca, asıl duruşma tarihinin belirleneceğini bildiriyor. Birkaç hafta içinde görülmesi beklenen asıl duruşmada ise, Assange'ın İsveç'e iade edilip edilmeyeceği konusunun ele alınacağı belirtiliyor. İngiliz basını ayrıca, Assange'ın gözaltına alınmasının Wikileaks'in son yayımladığı ABD Dışişleri Bakanlığı yazışmalarıyla ilgili olmadığına dikkati çekiyor.