Visa ve Mastercard Çin piyasasına girmek için bekliyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Ocak (DHA) – Çin Halk Bankası (Çin Merkez Bankası), yen kullanılan işlemler için ülke pazarını ABD finans şirketleri Visa ve Mastercard’a açmaya hazırlanıyor.

Financial Times’ın haberine göre, Çin Halk Bankası henüz, şirketlerin bir yıldan uzun bir süre önce Çin ödeme sistemi Unionpay ile rekabet için yaptıkları başvurularını onaylamadı ancak kısa bir süre içinde bankanın kesin bir karar vermesi gereken 90 günlük süreç başlayacak.

Çin Halk Bankası’nın en büyük hissedarı olduğu Unionpay, kredi kartı kullanılarak yapılan küresel ödemelerin yaklaşık yüzde 36’sını kontrol ediyor ve aynı zamanda Çin piyasasının lideri.

Açılış öncesi işlemlerde Mastercard yüzde 0.5 ve Visa hisseleri yüzde 0.92 değer yitirdi.