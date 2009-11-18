Virüsü kaptıktan 6 gün sonra öldü!

Resif Kitap’ın ortaklarından yayıncı Emre Yerlikhan, 6 gün mücadele ettiği domuz gribine yenildi.



Doktorların lösemi olmasından da şüphelendiği Yerlikhan’dan geriye yarım kalan kitabı ve Facebook’a hastalıkla ilgili yazdıkları kaldı...



Medyaya sadece istatistik olarak yansıyan domuz gribi kurbanları arasında Resif Kitap’ın ortaklarından yayıncı Emre Yerlikhan’ın (33) da bulunduğu ortaya çıktı. Katıldığı TÜYAP Kitap Fuarı’nda grip virüsü kaptığı sanılan Yerlikhan, 41 derece ateşle kaldırıldığı hastanede 6 gün süren yaşam savaşını kaybetti.



Geçtiğimiz pazar günü cenazesi toprağa verilen Yerlikhan’dan geriye yarım kalan kitabı ile hastalığından önce facebook sayfasına domuz gribi ile ilgili yazdığı“Fuarda elimden düşürmediğim antibakteriyel el temizleme jeliyle ilişkimin, beni Monk gibi bir germafobik haline getirmesinden korkuyorum” cümlesi kaldı.



Fuarda rahatsızlandı



Işık Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Latin Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitiren Emre Yerlikhan, çizgi roman tutkusunun da etkisiyle yayıncılık dünyasına girdi.

Arka Bahçe Yayıncılık’ın çıkardığı çok sayıda kitabın çeviri ve editörlüğünü yapan Yerlikhan, ortak noktaları kitap ve çizgi roman olan arkadaşı Anıl Bilge ile 2006 yılında Resif Kitap’ı kurdu.

Yayıncılığın kalbinin attığı 2009 TÜYAP Kitap Fuarı’nda ortağı ile birlikte stand açan Yerlikhan, fuarın son günlerinde rahatsızlandı. Fuar biter bitmez 41 derece ateşle hastaneye kaldırılan Yerlikhan, domuz gribi şüphesiyle tedavi altına alındı.



Kan değerleri sıfıra yaklaşan ve doktorların gribin yanında lösemiden de şüphelendiği Yerlikhan’a kan takviyesi yapıldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastenesi’ne sevk edilen Yerlikhan 1 hafta geçmeden yaşamını yitirdi.



12 ünite kan verildi



Oğlunun hastalığının çok hızlı ilerlediğini belirten baba Eşref Yerlikhan, “Çok karmaşık bir hastalık süreci yaşadık. Önce domuz gribi tanısı konuldu sonra da lösemiden şüphelenildi. 12 ünite kan verildi. Ne olduğunu anlayamadık” dedi.



Facebook hesabında taziye mesajları



Ortağı Anıl Bilge’nin ‘kitap manyağı’ olarak tanımladığı Yerlikhan, 15’den fazla kitabın editörlüğüne imza attı. Yerlikhan, editörlüğünü yaptığı ‘Mikroserfler’ adlı kitabın piyasaya çıkma heyecanını yaşıyordu. Aynı zamanda “Yağmur’un 40 işareti” adlı kitap çevirisi yarım kalan Yerlikhan’ın sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki duvarı taziye mesajlarıyla doldu: “



* “Uzun zamandır görüşemediğin, özlediğin bir dostunu bir daha asla göremeyeceğini bir tokatla anlatır sana hayat. herkese artık çok geç’siz yaşama mutluluğunu dilerim. huzur içinde yat kardeşim.”



* “İçim çok acıyor Emre çok... Ne yapacağım ben sensiz?”



* “Yerlere goklere sigdiramadigim, koca kalpli guzel adam, dost kelimesi senle anlam bulmamis miydi? Boyle gitmek var miydi?