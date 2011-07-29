-VİRÜS SALGININA 70 ÇOCUK KURBAN HANOİ (A.A) - 29.07.2011 - Vietnam'da çocukları vuran el, ayak ve ağız hastalığı salgınında yılbaşından bu yana 70 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, çoğu vakanın ülkenin güneyinde görüldüğü hastalığın çoğu 5 yaş altı 23 bini aşkın kişiye bulaştığını belirtti. Ülkede enterovirüs 71'in yol açtığı kaydedilen hastalığın ağırlaşarak çocuk felci, beyin tümörü ve ölüme yol açması riski bulunuyor. Vietnam'da 2008'den bu yana 10-15 bin el, ayak ve ağız hastalığı vakası görüldüğü ve şimdiye kadar yılda yaklaşık 20-30 çocuğun hayatını kaybettiği belirtiliyor.