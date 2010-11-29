-VİRÜS İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMINI OLUMSUZ ETKİLEDİ TAHRAN (A.A) - 29.11.2010 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Natanz fabrikasında uranyum zenginleştirmede kullanılan birçok santrifüjün, "elektronik cihazlardaki yazılımlar tarafından devre dışı bırakıldığını" bildirdi. Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, basın toplantısında, ülkesinin uranyum zenginleştirme konusunda karşılaştığı sorunlarla ilgili bir soruya verdiği yanıtta, İran'ın nükleer programının "Stuxnet" adı verilen bilgisayar virüsünün kurbanı olduğunu kabul eden ilk yetkili olurken, sorunun şu anda giderildiğini söyledi. Mahmud Ahmedinejad, "Onlar, elektronik cihazlarda kurulu yazılımlarla birçok santrifüjümüzü sınırlı bir şekilde devre dışı bıraktı. Ama uzmanlarımız duruma müdahale etti ve bugün artık etkileyecek durumda değiller" derken, "onlar" diye tarif ettiğinin ne olduğunu belirtmedi. Birçok uzman, İran'ın yaz aylarından bu yana "Stuxnet" adlı son derece gelişmiş bir bilgisayar virüsünden ve özellikle endüstriyel tesislerin motorlarının rotasyon hızını düzenleyen bilgisayar yazılımlarının etkilendiği uyarısında bulunuyorlar. Uzmanlar, bu virüsün özellikle İran'ın nükleer tesislerini ve uranyum zenginleştirmede kullandığı santrifüjlerini etkilemeye yönelik olduğunu belirtiyorlar.