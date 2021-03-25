Virginia, ABD'de idam cezasını kaldıran ilk Güney eyaleti oldu

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ABD'de Virginia idam cezasını kaldıran toplamda 23. eyalet oldu. Virginia, aynı zamanda idam yasağı yürürlüğe sokan ilk güney eyaleti oldu.

Virginia, karardan önce ABD'de en çok idamın gerçekleştiği ikinci en yüksek eyaletti.

Demokratlar uzun yıllar boyunca Virginia eyaletinde idam cezasının ağırlıklı bir şekilde azınlıkları, ruhsal problemleri olan insanları ve yoksulları hedef aldığını savunmuştu. Cumhuriyetçiler idam cezasının ağır suçlar için kalması gerektiğini savundu.

Virginia Kongresi'ndeki yeni Demokrat çoğunluk, tartışmayı kazanarak tasarıyı hem eyaletin temsilciler meclisi, hem de senatosundan geçirerek idam cezasını yasakladı.

Eyaletin Demokrat Valisi Ralph Northam, iki tasarıyı da bir idam salonunu gezdikten sonra imzaladı.

Virginia bu vesileyle idamı yasaklayan ilk eski Konfederasyon eyaleti oldu.