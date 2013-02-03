Viranşehir'deki BDP mitinginde olaylar çıktı

Şanlıurfa ’nın Viranşehir İlçesi’nde, BDP tarafından Suriyeli Kürt’lere destek vermek amacıyla düzenlenen ’Kadın Buluşması’ etkinliğinde olaylar çıktı.

Kışla Mahallesi’nde bulunan Viranşehir Belediyesi bahçesindeki amfi tiyatroda düzenlenen ve BDP Milletvekillerinin de katıldığı etkinlikte Öcalan lehine slogan atan kalabalıktaki bir grup polise taş attı. Polis de biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Polisle göstericiler arasında sokak aralarında kovalamaca bir süre devam ederken, yaralanan ve gazdan etkilenenler hastaneye götürüldü.