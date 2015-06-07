Viranşehir'de toplu oy kullanıldı iddiası

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'da HDP'ye toplu oy kullanıldığı iddialarına ilişkin, "Seçimin bu sandıklarda iptaline ilişkin talebimiz oldu" dedi.

Nebati, AKP Şanlıurfa İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de tarihi bir seçimin gerçekleştirildiğini söyledi.

Diyarbakır'daki patlamanın ardından gerekli siyasi sağduyuyu gösteren partilere teşekkür eden Nebati, Türk demokrasisinin benzer badireleri rahatlıkla atlatacağına inandığını vurguladı.

Viranşehir ilçesindeki bir okulda toplu oy kullanıldığına ilişkin iddiaları değerlendiren Nebati, şunları kaydetti: "İlçeye bağlı Büyükmutlu Mahallesi'nde Ömer Mutlu isimli şahıs, sosyal paylaşım sitesinde HDP'ye toplu oy kullandığına ilişkin görüntü paylaşmış. Sosyal medyada konu tartışılmaya başlandıktan sonra şahıs paylaşımını hesabından kaldırmıştır. Konuyla ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılması hem de seçimlere sandıklara iradenin yansıması için girişimlerde bulunduk. Şahsın aranması yapılıyor, gözaltı kararı verildi ancak şahıs kayıp. Bu okulda ilçe seçim kurulunun da gerekli çalışmaları yapması için uğraşıyoruz. Seçimin bu sandıklarda iptaline ilişkin talebimiz oldu. Viranşehir Seçim Kurulu ve Cumhuriyet

Savcılığının gerekli işlemleri yapacağına inanıyoruz."

Nebati, HDP'den açıklama beklediklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan güvenlik güçlerinin, söz konusu kişinin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

Viranşehir ilçesinde bir kişi, sosyal medya aracılığıyla HDP'ye toplu halde oy verdiğine ilişkin görselleri sosyal paylaşım sitesinden paylaşmıştı.