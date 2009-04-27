Viranşehir'de suç, Gebze'de serbest

Avukat Eren Keskin'in bir panelde sarf ettiği 'Kürdistan' ifadesi, yargılandığı Gebze 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 'suç' değil, 'düşünce özgürlüğü' sayıldı. Keskin, aynı ifade nedeniyle iki yıl önce yargılandığı Viranşehir Asliye Ceza Mahkemesi'nde ceza almıştı.



Radikal’in haberine göre; Keskin 6 Ağustos 2007’de Gebze Bilge Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Devlet Kaynaklı Cinsel Şiddet’ konulu panele konuşmacı olarak katılmıştı. Panelde, Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı kentleri ‘Kürdistan’ diye niteleyen Keskin, konuşmasının devamında, “Hiçbir asker veya polise tecavüzden ceza verecek yüreklilikte bir hakim tanımıyorum” dedi. Bir yerel gazetede yayınlanan konuşma üzerine Gebze Savcılığı, Keskin hakkında, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ten dava açtı.



Gebze 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dünkü duruşmada Keskin, “Güneydoğu’da yaşayan vatandaşlarımızın büyük kısmı Kürt olduğundan bölgeye coğrafi olarak Kürdistan deyimini kullandım. Adalet görevlilerinin vatandaşa karşı suç işleyen güvenlik güçlerine karşı baskı altında olduklarından gerekli cezayı veremediklerini söylemiştim” dedi.



Savcılık, Keskin’in eyleminin fikrini açıklamaktan ibaret olduğunu belirterek, beraat kararı verilmesini istedi. Mahkeme de bu talebe uydu.



Keskin, 2 Ekim 2004’te Viranşehir Belediyesi’nce yapılan ‘Kadın, Aile ve Toplum’ konulu bir panelde de “Türkiye ve Kürdistan devlet kaynaklı cinsel şiddette fail sayısı olarak bakacak olursak askerler çoğunluktadır” demiş, iki yerde daha ‘Kürdistan’ ifadesini kullanmıştı. Keskin hakkında Viranşehir Asliye Ceza Mahkemesi’nde, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ten dava açılmıştı.



16 Ekim 2007 tarihli kararda, Keskin’in ‘yaşananları savaş ve çatışma olarak belirlemek ve bölgeyi ‘Kürdistan’ olarak vasıflandırmak suretiyle halkın bir bölümünü diğer kesimine karşı düşmanlığa ve kin beslemeye tahrik ettiği’ne hükmetmişti. Keskin’e 10 ay hapis cezası verilmiş, ceza 3 bin 300 TL’ye çevrilmişti. Dava Yargıtay’da devam ediyor.

