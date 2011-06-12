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VİRANŞEHİR'DE POLİS OTOSUNA SALDIRI VİRANŞEHİR (A.A)

12 Haziran 2011 22:58

-VİRANŞEHİR'DE POLİS OTOSUNA SALDIRI VİRANŞEHİR (A.A) - 12.06.2011 - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sivil bir polis otosuna, taş ve sopalarla saldırı düzenlendi. Araçta maddi hasar oluştu. Oy sayımının ardından Yeni Mahalle'deki Süleyman Nebati İlköğretim Okulundaki sandıkları Hükümet Konağına götüren, içinde iki polis memurunun bulunduğu Viranşehir Emniyet Müdürlüğüne ait 63 HA 253 plakalı sivil otomobil, Karacadağ Caddesi'nde BDP'nin desteklediği bağımsız milletvekili adayına ait seçim bürosunun önünden geçerken, bir grup tarafından durdurulmak istendi. Grubun taş ve sopalarla saldırdığı araçta bulunan iki polis memuru, araçtan inip çevredeki iş yerlerine sığındı. Olay yerine çağrılan takviye polis ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle yatıştırılan olayın ardından camları kırılan ve maddi hasar meydana gelen otomobil, Yenişehir Polis Merkezinin otoparkına çekildi. Sandıklar ise Hükümet Konağına ulaştırıldı. Olay sırasında araçtan çıkıp grubun elinden kurtulan polis memurları, Viranşehir Devlet Hastanesinden sağlık raporu aldı.

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