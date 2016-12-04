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Viranşehir’de polis baskını; 4 kişi PKK’lı olduğu iddiasıyla öldürüldü

Öldürülen kişilerin eylem hazırlığında olduğu öne sürüldü

04 Aralık 2016 19:22

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir eve baskın düzenleyen polis, PKK’lı olduğu iddiasıyla 4 kişiyi öldürdü.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberinde polisin Demirci Mahallesi’ndeki tek katlı avlulu evde kalan 4 kişinin eylem hazırlığı içinde olduğu istihbaratını aldığı bilgisi belirtildi. 

Polis, ekipleri söz konusu adrese dün saat 21.00 sıralarında baskın yaptı. Haberde Terörle Mücadele Şubesi ile Özel Harekat polislerinin katıldığı operasyonda, ‘Teslim ol’ çağrısına uymayarak silahla ateş açtığı öne sürülen kişilerle polis arasında çatışma çıktığı kaydedildi.

Çatışmada, evde kalan 2’si kadın 4 kişinin öldüğü belirtildi. Evde tuzaklanmış patlayıcılar ve silahlar bulunduğu öne sürüldü.

Uzman ekiplerin, evde bulunan patlayıcıları kontrolü bir şekilde imha ettiği kaydedildi.

Öldürülen 4 kişinin cesetleri otopsi ve kimliklerinin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Çatışmanın yaşandığı bölgede giriş ve çıkışlar araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

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