Viranşehir’de otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Viranşehir İlçesi\'nde kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Necati İkto öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Viranşehir karayolunun 43’üncü kilometresinde meydana geldi. İlçede arıcılık yaptığı öğrenilen Necati İkto’nun kullandığı plakası öğrenilmeyen otomobil, kontrolden çıkıp bariyere çarptıktan sonra takla attı. Kazada sürücü Necati İkto olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Mekiye, Rozerin, Evin, ve Yunus İkto yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralıları Viranşehir Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Rozerin İkto’nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazada ölen sürücü Necati İkto\'nun cesedi ise otopsi için morga konuldu.