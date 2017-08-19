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Viranşehir'de otomobil devrildi: 2 ölü

VİRANŞEHİR(Şanlıurfa),(DHA)- ŞANLIURFA’nın Viranşehir İlçesi'nde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak virajı alamayan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü

19 Ağustos 2017 17:14

VİRANŞEHİR(Şanlıurfa),(DHA)- ŞANLIURFA’nın Viranşehir İlçesi\'nde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak virajı alamayan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü.
Kaza, gece geç saatlerde ilçe merkezine İlçesine 20 kilometre uzaklıktaki Hisar Mevkii\'nde meydana geldi. Ceylanpınar İlçesi yönüne giden 27 yaşındaki Murat Obur yönetimindeki 63 SL 920 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlileri, otomobilde bulunan 27 yaşındaki Tuba Özdemir\'in kaza yerinde öldüğünü saptadı. Kazada yaralanan sürücü Murat Obur ambulansla götürüldüğü Viranşehir Devlet Hastanesi\'nde doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Obur ve Özdemir\'in cesetleri otopsi için morga konuldu.

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