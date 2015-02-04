Viranşehir’de köle ticareti mi?

Bundan üç sene evvel Başbakan Erdoğan PKK’yi şöyle eleştirmişti: “Bu teröristlerin yeri belli. Bunlar Zerdüşt. Bunlar Yezidilikten bahsediyorlar. Bu tür ayinleri yapıyorlar. Biz Yezidi de olsa teröre bulaşmamışsa onlara insanca yaklaşan bir zihniyeti taşıyoruz.”

İslamofobya diye yeri göğü inletirken azınlıkta olan ve toplumda etkisiz gördüğü dinlere yaklaşımı böyleydi. Herhalde hâlâ aynıdır.

Ancak sağ olsun yine büyüklük onda kalmış ve “teröre bulaşmamışlarsa” onlara insanca yaklaşacaklarını da söylemişti.

Kamuoyunun büyük bir kesimi Ezidilikten böylece haberdar olmuştu. Maalesef Ezidilerin varlığının iyice anlaşılması daha sonra IŞİD’in Şengal bölgesinde yürüttüğü katliam sebebiyle oldu.

Geçen günlerde T24 sitesinden Nurcan Baysal, Musul yakınlarındaki Baadre köyüne gitti ve IŞİD’in elinden kurtulanlarla görüştü.

Bilindiği üzere IŞİD sadece boğaz keserek insan öldüren bir örgüt değil aynı zamanda köle ticareti de yapmakta. Şengal’den kaçırdıkları kadınları da köle pazarlarında sattılar. Musul’da, Rakka’da. Çok yakınımızda.

Ya da biz öyle biliyorduk.

Baysal, köyde 18 yaşındaki İrvin’le konuşmuş. İrvin kaçırılıp köle yapılanlar arasındaymış. Ailesinden tek sağ kalan abisi, onu geri almak için uğraşıp IŞİD’le temas kurmuş. Konuştukları IŞİD yetkilisi aralarında İrvin’in de olduğu 7 kadını 7500’er dolardan satmaya karar vermiş.

Satış Musul’da, Rakka’da ya da Telafer’de değil Türkiye’de Viranşehir’de gerçekleşmiş.

İrvin şöyle anlatıyor:

“Türkiye ve DAİŞ birlikte hareket ediyor, Türkiye’nin yardımıyla yapıyorlardı. DAİŞ satışımızı Türkiye’de yaptı. Viranşehir’de. Orada DAİŞ’e çalışan çok. Bizi Rakka’dan Viranşehir’e getirdiler. 7 kızdık, sınırdan kimliksiz geçirdiler. 4 saate yakın yürüdük. Viranşehir’de bir eve getirdiler bizi. Sonra yakınımız geldi Viranşehir’e, parayı verdi, bizi aldı, ama son anda DAİŞ bir kızı satmaktan vazgeçti.” O kız Viranşehir’de kalmış.

“Ben yerlerimizi bildirdim, 6 kızı da kurtardım. İstiyorum diğer kadınları da kurtaralım. Sesimi duyurun. Beni bir mahkemeye çıkarın. Hangi mahkeme olursa olsun konuşmak istiyorum. Anlatayım bize ne kötülük yaptılar, anlatayım, anlatayım ki dünya utansın.”

Nurcan Baysal’a böyle anlatmış İrvin. Viranşehir’de tutuldukları evin ve orada köle olarak el konulan kızın fotoğraflarını da göstermiş.

IŞİD, Şengal’den uzaklaştırılmak üzere. Ezidiler geri dönüş hazırlığında. Bu iyi haber.

Kötü haberse İrvin’in aktardıkları. Herhalde bu iddiaların araştırılmasını talep etme hakkımız vardır.

IŞİD’in Türkiye sınırları içinde köle ticareti yapması çok vahim bir iddia. Hiç kurtulamayacağımız bir utancın parçası olmak istemiyorsak bu iddiaların araştırılmasının takipçisi olmak zorundayız.