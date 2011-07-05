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VİRANŞEHİR'DE İZİNSİZ GÖSTERİ ŞANLIURFA (A.A)

05 Temmuz 2011 01:17

-VİRANŞEHİR'DE İZİNSİZ GÖSTERİ ŞANLIURFA (A.A) - 04.07.2011 - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba, polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Alınan bilgiye göre, BDP'nin desteklediği bağımsız milletvekillerinin tahliye edilmemesini protesto etmek amacıyla Karacadağ Caddesinde toplanan bir grup, terör örgütü PKK lehine slogan atarak, Göl Caddesi istikametine doğru yürüyüşe geçti. Gösterinin izinsiz olduğunu belirten polis ekipleri, gruba dağılmaları yönünde çağrıda bulundu. Uyarıyı dikkate almayan ve ellerindeki meşale ve taşlarla polise mukavemette bulunan gruba, göz yaşartıcı gazla müdahale edildi. Ara sokaklara kaçarak dağılan grup, izini kaybettirdi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayın ardından polis ekipleri, şehir merkezinde önlemlerini artırdı.

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