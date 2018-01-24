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Viranşehir'de 25 kilo esrara 1 tutuklama

VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde jandarmanın bir otomobilde yaptığı aramada 25 kilo toz ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

24 Ocak 2018 00:14

VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde jandarmanın bir otomobilde yaptığı aramada 25 kilo toz ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir ilçesinde yaptıkları yol uygulamasında şüphe üzerine bir otomobili durdurup, aradı. Aramada, iki çuval içerisinde satışa hazır 25 kilogram toz esrar ele geçirildi. Otomobil sürücüsü İ.G. gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı\'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

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