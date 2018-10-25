Viranşehir'de 2 muhtara PKK gözaltısı

VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde jandarmanın PKK/KCK\'ya yönelik operasyonunda 2 kırsal mahalle muhtarı gözaltına alındı.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyetlerde bulundukları ileri sürülen kişilerin yakalanması için operasyon başlattı. Operasyon kapsamında ilçenin kırsalında yer alan Çemdin Kalesi Muhtarı Mehmet V. ile Dinçöy Muhtarı Derviş A. gözaltına alındı. Muhtarlar, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü.