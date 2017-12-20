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Virajı dönemeyince 100 metre aşağı uçtu: 2 yaralı

 Ozan URAL Akın ÇELİKTAŞ /İstanbul,(DHA) KAĞITHANE'de virajı alamayan bir otomobil, bariyerleri parçalayarak 100 metrelik uçuruma yuvarlandı

20 Aralık 2017 07:07

 Ozan URAL Akın ÇELİKTAŞ /İstanbul,(DHA) KAĞITHANE\'de virajı alamayan bir otomobil, bariyerleri parçalayarak 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı. 
Kaza, saat 02.00 sıralarında Sadabad-2 Viyadüğü girişinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün idaresindeki 34 EU 8301 plakalı otomobil, viyadük altında Edirne istikametinden Ankara istikametine döndüğü sırada virajı alamayarak bariyerleri parçaladı ve 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla  sürücü ve yanındaki yaralı arkadaşı  Şişli Hamidiye Etfal  Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(FOTOĞRAFLI)
 

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