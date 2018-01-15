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VİRAJI ALAMAYAN TIR DEVRİLDİ

Haber- Kamera: Alper KORKMAZ Esenyurt'ta virajını alamayan TIR devrildi

15 Ocak 2018 21:31

Haber- Kamera: Alper KORKMAZ
Esenyurt\'ta virajını alamayan TIR devrildi. Kaza sonucu araçta bulunan sürücü hafif şekilde yaralandı. 
Olay saat 17.00 sıralarında Hadımköy TEM Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre;  seyir halindeki TIR alt geçit çıkışında virajı alamayarak yan yattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü araç içerisinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hafif yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Bağlantı Yolu\'nda yoğun trafik oluştu. Devrilen TIR olay yerine gelen vinç ile kaldırıldı. 
 
Görüntü Dökümü:
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-Devrilen TIR görüntü
-TIR\'ın kaldırılma çalışmaları
Detaylar
 

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