Virajı alamayan taksi, şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan taksi, şarampole yuvarlandı. Kazada, taksi şoförü ile 2 yolcu, yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Zonguldak- İstanbul yolunun Soğanlı rampalarında meydana geldi. Ereğli yönüne giden Alperen Kıroğlu (23) yönetimindeki 67 T 0287 plakalı taksi, virajda sürücüsünün kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Kazada taksi şoförü ve yolcu olarak takside bulunan kardeşler Çağla Aksu (23) ve Sahra Aksu (27), yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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