Virajı alamayan beton mikseri devrildi

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) SANCAKTEPE TEM bağlantı yolunda beton mikseri virajda çarptığı bariyerleri parçalayarak devrildi. Yaklaşık 10 metre sürüklenen beton mikserinin sürücüsü, çevredekiler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre kaza, Sancaktepe Samandıra mevkii TEM bağlantı yolunda meydana geldi. Viraja hızlı girdiği öne sürülen Mehmet Ali Ayık\'ın kullandığı beton mikseri yol kenarındaki bariyerleri parçaladıktan sonra devrildi. İçi beton dolu mikser yaklaşık 10 metre sürüklendikten sonra durabildi.

TRAFİKTEKİ SÜRCÜLER YARDIMA KOŞTU

Kazayı gören trafikteki diğer sürücüler hemen yardım koştu. İtfaiye ve sağlık ekiplerine haber veren vatandaşlar kabin içerisinde mahsur kalan sürücüyü dışarı çıkardı. Vatandaşlar, yaralı sürücünün başının altına yastık koyup üzerini örttü. Sağlık ekipleri gelene kadar sürücü il e konuşan vatandaşlar bilincini açık tutmaya çalıştı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK



Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulansa bindirilen yaralı sürücü, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğu beton mikserinin kaldırılmasıyla tekrar normale döndü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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