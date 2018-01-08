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Virajda devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı

Uğur AYDIN- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, virajda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR devrildi

08 Ocak 2018 15:34

Uğur AYDIN- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, virajda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR devrildi. TIR\'da bulunan otomobil parçaları yere savrulurken, yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Kaza, sabah saatlerinde, D-100 Karayolu Yahya Kaptan mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden S.E. yönetimindeki 41 UG 769 plakalı TIR, sürücüsünün virajda kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. TIR\'ın dorsesinde bulunan otomobil parçaları yere savruldu. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan sürücüye müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yolda ulaşım tek şeritten sağlanırken, aracın yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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