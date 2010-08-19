VIP’teki mavi dosyanın sırrı

T24

Atatürk Havalimanı’nda İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın tarafından karşılanan Erdoğan, VIP çıkış kapısında vali ve emniyet müdürü ile ayak üstü uzun süre konuştu.Bu sırada Vali Mutlu’nun elindeki mavi dosyayı, Başbakan Erdoğan’a uzatması, Çapkın’ın da aynı dosyayı gösterip Başbakan Erdoğan’a bilgi vermesi basın mensuplarının dikkatini çekti. Başbakan Erdoğan, bizzat makam aracının arkasına gidip, validen aldığı dosyayı bagajdaki çantasına koydu.Erdoğan, daha sonra Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen iftar yemeğine katılmak için havalimanından hareket etti.