VIP dinlemeye soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iki gün arayla yayınlanan ve farklı gazetelerde yer alan ''Paralel'in bomba kumpası patladı'' ve ''Dinlenen VIP isimler'' başlıklı haberleri ihbar kabul ederek, soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun, 3 Aralık Çarşamba günü Hürriyet gazetesinde yer alan ''Dinlenen VIP isimler'' başlıklı haber ile bugün Sabah gazetesindeki ''Paralel'in bomba kumpası patladı'' başlıklı haberi ihbar kabul ettiği belirtildi.

Haberlerle ilgili soruşturma başlatan savcılığın, haberlere konu olayları incelemek için ilgili yerlere yazı yazacağı öğrenildi.

Hürriyet gazetesindeki haberde, "mülkiye müfettişlerinin emniyette yaptığı incelemeler sonucunda, 2008-2009 yıllarında aralarında iş adamı, gazeteci, milletvekili ve genelkurmay başkanlarının da bulunduğu 160 kişinin kod isimlerle ve IMEI numaraları üzerinden usulsüz dinlendiklerinin tespit edildiği" iddia edilmişti.

Sabah gazetesinde yer alan haberde ise "Nisan 2012'de Esenler ve Zeytinburnu'nda bulunan bombaların KCK operasyonunda MİT'i karalamak için 'paralel' bir emniyet amiri tarafından Hakkari'den getirildiği" öne sürülmüştü.