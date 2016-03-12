VIP dinleme iddiasıyla 'paralel yapı' operasyonu; 45 gözaltı kararı

Birçok ünlü iş adamı ve gazetecinin telefonlarını dinlediği iddiasıyla 44 istihbaratçı hakkında "paralel yapı" operasyonu başlatıldı. Dosyadaki 45'nci şüphelinin Fethullah Gülen olduğu öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre, aralarında Ali Koç, Ferit Şahenk, Mustafa Süzer, Mehmet Emin Karamehmet gibi iş adamları ile Uğur Dündar, Ergün Diler, Tufan Türenç, Can Dündar, İsmail Küçükkaya gibi ünlü gazetecilerin de bulunduğu 59 mağduru çeşitli terör örgütleri ve organize suç şebekeleri ile sahte evraklarla ilintilendirip dinledikleri ileri sürülen müdür ve amir konumunda bulunan 44 eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü personeli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

16 şüpheli cezaevinde

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Hasan Yılmaz'ın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde 45 şüpheli için adreslerinde arama ve gözaltı kararı çıkarıldı. Savcılığın talimatı ile harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin adreslerinde gözaltı ve arama işlemi gerçekleştirdi. Dosya kapsamındaki 16 şüphelinin başka suçlardan halen cezaevinde bulundukları anlaşıldı.

Soruşturmanın baş şüphelisinin Fethullah Gülen olduğu öğrenilirken, savcılık polislerin bu dinleme ve izlemeleri 2013 yılının sonunda planladıklarını belirtti.