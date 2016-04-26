Beton blok işçilerin üzerine düştü; 1 ölü 2 yaralı

Batman'da depo inşaatında vincin halatının kopması sonucu kaldıraçtaki beton blok iki işçinin üzerine düştü. İşçilerden 48 yaşındaki Ömer Yakar hayatını kaybetti, Davut Yaman ve Metin Eroğlu ise yaralandı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, Beşiri Karayolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi karşısında yapımı devam eden özel bir firmaya ait depo inşaatında, beton blokları kaldıran vincin halatı koptu. Halatın kopmasıyla vinç kaldıracındaki beton blok işçiler Davut Yaman, Ömer Yakar ile Metin Eroğlu'nun üzerine düştü. Yakar, olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı Eroğlu ve Yaman ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Evli ve 8 çocuk babası Ömer Yakar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.